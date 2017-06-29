Полигон ТБО "Кучино" начали консервировать перед предстоящей рекультивацией

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Специалисты в четверг начали завозить чистый грунт на мусорный полигон ТБО "Кучино" в Балашихинском округе Московской области, который был закрыт по требованию президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба администрации Балашихи.

"На полигон ТБО "Кучино" начали завозить чистый грунт, чтобы придавить те отходы, которые завозились в последнее время, а также для ликвидации запаха и предотвращения возгораний на объекте", - говорится в сообщении.

По данным Министерства экологии Московской области, работы ведутся в рамках консервации свалки на период до старта ее рекультивации, чтобы не допустить попадания вредных веществ в окружающую среду. "Завоз чистых грунтов (осуществляется - прим. ТАСС) для изоляции свалочного тела. Работы проводятся в рамках "дорожной карты" по снижению негативного воздействия объекта на окружающую среду", - уточнили в министерстве.

Полигон ТБО "Кучино" в Балашихинском округе закрыл в срочном порядке губернатор Московской области Андрей Воробьев 23 июня после того, как президент РФ 22 июня потребовал это сделать в течение месяца. На плохие условия жизни рядом с полигоном главе государства пожаловались жители Балашихи в ходе прямой линии 15 июня.

Кучинский полигон принимал до 600 тыс. тонн мусора в год, из них до 90% завозилось из столицы. Жители близлежащих домов ранее заявляли, что свалка начала "активно расти" приблизительно с 2015 года. Часть мусора полигон принимал по "серым" схемам, заявил министр экологии Подмосковья Александр Коган в среду.