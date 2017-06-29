В Подмосковье упростили согласование создания автозаправок и кафе на федеральных трассах

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Власти Московской области упростили процедуру присоединения автозаправок, гостиниц, кафе, кемпингов, автостанций и других объектов дорожного сервиса к федеральным трассам. С 29 июня заявление на получение технических условий для этого можно направить в электронном виде, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Для получения услуги необходимо подать заявку в электронной форме через портал государственных и муниципальных услуг Московской области (РПГУ): uslugi.mosreg.ru. После чего заявитель может на портале отслеживать статусы рассмотрения обращения", - говорится в сообщении. Ранее для оформления документов необходимо было лично подавать заявление.

Нововведение также коснется технических условий на установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей в придорожной полосе. Дополнительно к этому списку процедура упростилась для создания автовокзалов, мотелей, станций технического обслуживания, устройств аварийно-вызывной связи и площадок для отдыха на федеральных трассах.

Общий срок рассмотрения документов для федеральных автомобильных дорог Подмосковья составит не более 40 календарных дней.