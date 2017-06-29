Новые мусоросжигательные заводы Подмосковья будут поставлять электроэнергию в сети региона

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Четыре новых мусоросжигательных заводов, которые будут построены на территории Московской области в рамках реформации системы утилизации отходов в Подмосковье, будут поставлять электроэнергию в сети региона. Об этом сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Подмосковье 360".
"Электричество, которое будет вырабатываться на этих заводах, оно стоит дороже, чем гидроэнергетика и тепловая энергетика. Поэтому на оптовый рынок будет покупаться заведомо более дорогая электроэнергия с мусоросжигательных заводов", - сказал он.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье с 2019 года власти начнут вводить в эксплуатацию четыре современных мусоросжигательных завода: в Наро-Фоминском, Солнечногорском, Ногинском и Воскресенском районах. Мощность каждого предприятия составит 700 тыс. тонн, вместе они смогут утилизировать до 2,8 млн тонн отходов ежегодно.