Японская автомобильная компания разместит производство в Подмосковье

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Японская автомобилестроительная компания намерена разместить производство в Подмосковье, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Подмосковье 360".

"В высокой стадии проработки находится соглашение по производству автомобилей японского производителя. Японские коллеги уже вынесли на совет директоров и уже получили одобрение по строительству японского завода здесь, в Подмосковье", - сказал он.

Название компании Воробьев пообещал сообщить, когда будут подписаны документы.