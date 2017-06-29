Японская автомобильная компания разместит производство в Подмосковье

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Японская автомобилестроительная компания намерена разместить производство в Подмосковье, сообщил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "Подмосковье 360".
"В высокой стадии проработки находится соглашение по производству автомобилей японского производителя. Японские коллеги уже вынесли на совет директоров и уже получили одобрение по строительству японского завода здесь, в Подмосковье", - сказал он.
Название компании Воробьев пообещал сообщить, когда будут подписаны документы.