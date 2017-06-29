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Для мусорного полигона в Орехово-Зуеве найдут другую площадку

Москва Московская область
29 июня, 20:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Новое место для полигона отходов должно быть найдено в течение месяца

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение выбрать другую площадку при новом мусороперерабатывающем комплексе для полигона отходов в Орехово-Зуевском районе, чтобы предприятие не было расположено рядом с родильным домом, как опасались жители. Об этом он сообщил в эфире телеканала "360 градусов".

"На ранее обсуждаемом месте мы не будем строить ни полигон, ни свалку. Нужно найти другое место, где поблизости нет населенного пункта. Такое поручение я дал", - сказал он. Воробьев отметил, что новое место для предприятия власти намереваются найти в течение месяца.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с 2017-2018 года власти начнут строить четыре современных мусороперерабатывающих комплекса с мусоросжигательными заводами: в Наро-Фоминском, Солнечногорском, Ногинском и Воскресенском районах.

Мощность каждого предприятия составит 700 тыс. тонн, вместе они смогут утилизировать до 2,8 млн тонн отходов ежегодно. При этих заводах будут территории для складирования мусора в Серебряно-Прудском, Сергиево-Посадском, Каширском, Воскресенском и Орехово-Зуевском районах.

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