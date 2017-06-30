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Глава подмосковного Быкова отправлен в отставку по требованию прокуратуры

Москва Московская область
30 июня, 11:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Георгий Сергеевцев не указал в сведениях о доходах долю в уставном капитале двух коммерческих организаций

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Глава городского поселения Быково Раменского района Московской области Георгий Сергеевцев отправлен в отставку в связи с тем, что он не указал в сведениях о доходах долю в уставном капитале двух коммерческих организаций.

Как сообщает в пятницу Генпрокуратура РФ, нарушения законодательства о противодействии коррупции были выявлены Раменской городской прокуратурой.

"По результатам проверки Раменская городская прокуратура Московской области внесла в совет депутатов городского поселения Быково представление, которое рассмотрено и удовлетворено. По решению совета депутатов глава городского поселения Быково отправлен в отставку", - говорится в сообщении.

В ходе проверки выяснилось, что Сергеевцев не указал в сведениях о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера при избрании на должность данные об имеющихся у него долях в уставном капитале двух коммерческих организаций.

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