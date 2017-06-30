Глава подмосковного Быкова отправлен в отставку по требованию прокуратуры

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Глава городского поселения Быково Раменского района Московской области Георгий Сергеевцев отправлен в отставку в связи с тем, что он не указал в сведениях о доходах долю в уставном капитале двух коммерческих организаций.

Как сообщает в пятницу Генпрокуратура РФ, нарушения законодательства о противодействии коррупции были выявлены Раменской городской прокуратурой.

"По результатам проверки Раменская городская прокуратура Московской области внесла в совет депутатов городского поселения Быково представление, которое рассмотрено и удовлетворено. По решению совета депутатов глава городского поселения Быково отправлен в отставку", - говорится в сообщении.

В ходе проверки выяснилось, что Сергеевцев не указал в сведениях о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера при избрании на должность данные об имеющихся у него долях в уставном капитале двух коммерческих организаций.