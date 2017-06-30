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Все школьники Подмосковья будут обеспечены учебниками к началу учебного года

Москва Московская область
30 июня, 12:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

К новому учебному году власти будет куплено более 5 млн книг

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© Павел Смертин/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Власти Подмосковья гарантировали, что все школьники региона будут обеспечены учебниками, включенными в федеральный перечень, к началу 2017-2018 учебного года. Об этом сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

"Завершить поставку планируется до 15 июля. Учебные издания закупаются по всем предметам, каждый ребенок будет обеспечен учебниками", - приводит слова Забраловой ее пресс- служба.

Правительство Подмосковья выделило 1,541 млрд рублей на приобретение учебников и учебных пособий к 2017-2018 учебному году. Всего будет куплено более 5 млн новых книг, отметили в аппарате зампреда регионального правительства. На каждого школьника было выделено до 2 тыс. рублей на эти цели.

Всего в Московской области работают 1,4 тыс. школ, в 2016-2017 учебном году в них обучалось 758 тыс. детей.

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