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ФАС оштрафовала МОЭСК на 1,2 млн рублей за позднее подключение клиентов к электросетям

Москва Московская область
30 июня, 14:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

В случае повторного нарушения компании грозит еще один штраф на сумму от 600 тыс. до 1 млн рублей

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России оштрафовало одну из крупнейших распределительных электросетевых компаний России - ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" (входит в ОАО "Россети"), которая действует в Москве и Подмосковье, на 1,2 млн рублей за несвоевременное подключение клиентов к электросетям. Об этом говорится в сообщении управления.

"Московским областным УФАС России вынесено два постановления о наложении штрафов по делам, возбужденным в отношении ПАО "МОЭСК", об административных правонарушениях на общую сумму 1,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Областное управление ФАС установило минимальный штраф для МОЭСК, следует из сообщения. Компания неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушения сроков технологического присоединения, установленных правилами, отметили в управлении, поэтому компании вменяется повторное нарушение статьи 9.21 КоАП РФ.

Штраф за повторное административное нарушение по данной статье составляет от 600 тыс. до 1 млн рублей.

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