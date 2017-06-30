ФАС оштрафовала МОЭСК на 1,2 млн рублей за позднее подключение клиентов к электросетям

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России оштрафовало одну из крупнейших распределительных электросетевых компаний России - ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" (входит в ОАО "Россети"), которая действует в Москве и Подмосковье, на 1,2 млн рублей за несвоевременное подключение клиентов к электросетям. Об этом говорится в сообщении управления.
"Московским областным УФАС России вынесено два постановления о наложении штрафов по делам, возбужденным в отношении ПАО "МОЭСК", об административных правонарушениях на общую сумму 1,2 млн рублей", - говорится в сообщении.
Областное управление ФАС установило минимальный штраф для МОЭСК, следует из сообщения. Компания неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушения сроков технологического присоединения, установленных правилами, отметили в управлении, поэтому компании вменяется повторное нарушение статьи 9.21 КоАП РФ.
Штраф за повторное административное нарушение по данной статье составляет от 600 тыс. до 1 млн рублей.