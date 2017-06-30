Прокуратура остановит работу мусорного полигона "Каурцево" в Подмосковье по решению суда

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области остановит работу незарегистрированного мусорного полигона "Каурцево" в Наро-Фоминском районе Подмосковья по решению суда второй инстанции. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

Прокуратура ранее обратилась в Наро-Фоминский городской суд с иском о приостановлении работы эксплуатанта полигона - "Экокомплекс - Наро-Фоминск" до устранения нарушений природоохранного законодательства. Суд удовлетворил иск прокуратуры, но компании удалось обжаловать его решение. Позднее Московский областной суд вернул решение суда первой инстанции.

"Московский областной суд оставил данную жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции - без изменения. Фактическое исполнение судебного решения взято межрайонной природоохранной прокуратурой Московской области на контроль", - говорится в сообщении.

Полигон "Каурцево" в Наро-Фоминском районе не включен в государственный реестр объектов размещения отходов. К тому же он работал без разрешения на выбросы вредных веществ в атмосферный воздух, отметили в ведомстве.

Вопрос утилизации отходов в Московской области обострился на фоне закрытия Кучинского мусорного полигона по требованию президента РФ Владимира Путина. Власти региона несколько лет назад начали реформу системы утилизации отходов в Подмосковье. В ее рамках предполагается закрыть два устаревших мусорных полигона до конца 2017 года - "Царево" в Пушкинском районе и "Кулаково" в Чеховском районе. Таким образом, в области останется 15 свалок старой формации.