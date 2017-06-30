Смертность от онкологии в Подмосковье за 5 месяцев сократилась почти на треть

МОСКВА, 30 июня./ТАСС/. Показатель смертности от онкологических заболевания снизился в Подмосковье почти на 30% за пять месяцев текущего года, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"Согласно данным Росстата, за пять месяцев 2017 года в Подмосковье показатель смертности от новообразований снизился на 27,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", - сообщила Забралова, слова которой приводятся в материале.

По данным пресс-службы, от онкологии в Московской области за этот период умерло на 1816 человек меньше, чем за то же время в 2016 году.

"По итогам пяти месяцев 2017 года в Подмосковье самые низкие показатели смертности от новообразований в Центральном федеральном округе. По стране регион занимает 18-е место. В этом году в Подмосковье на лекарства онкобольным, в том числе в стационары, выделено 2,8 млрд рублей", - сказала Забралова.

В 2017 году в ходе диспансеризации онкология впервые выявлена у 1052 жителей Подмосковья.