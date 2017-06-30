Артисты, музыканты и спортсмены стали новыми общественниками Подмосковья

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Артисты, музыканты и спортсмены вошли в состав новых общественных палат (ОП) подмосковных муниципалитетов, формирование которых завершилось в пятницу. Об этом сообщает главное управление социальных коммуникаций Московской области.
"Членами муниципальных общественных палат стали известные артисты, музыканты и спортсмены: Инна Чурикова, Александр Буйнов, Наталья Сенчукова, Мария Аронова, Никита Крюков, Дмитрий Губерниев, Марьяна Наумова, Дмитрий Харатьян, Мария Кожевникова, Валерий Меладзе", - отмечается в сообщении.
В Одинцовскую ОП вошли актриса театра и кино Инна Чурикова и трехкратный чемпион мира в лыжном спринте Никита Крюков. В палату Красногорского района вступили актер театра и кино Дмитрий Харатьян, поп-певец, продюсер и телеведущий Валерий Меладзе и актриса театра и кино Мария Кожевникова. Общественником городского округа Фрязино стал советский и российский певец, актер, музыкант, композитор и шоумен Александр Буйнов. Актриса Мария Аронова и певица Наталья Сенчукова стали членами общественной палаты городского округа Долгопрудный, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и мастер пауэрлифтинга Марьяна Наумова - палаты городского округа Химки.
Полные списки новых составов палат муниципальных районов и городских округов Московской области будут опубликованы на сайте Общественной палаты Московской области и в муниципальных СМИ. Большинство состава новых муниципальных общественных палат составили женщины - 52%. Самая большая палата после объединения муниципальных образований будет в городском округе Коломна - 66 человек. Средний возраст членов муниципальных общественных палат составил 44 года.
Ранее сообщалось, что всего в 67 муниципальных общественных палатах будет более 2200 человек. Из них треть утвердил губернатор Московской области, еще треть - Советы депутатов муниципальных образований. Последнюю треть (735 человек) утвердили во время пленарного заседания в пятницу. Формирование новых составов общественных палат продолжалось четыре месяца.