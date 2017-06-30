Замглавы администрации Воскресенского района Подмосковья арестован за взятку следователю

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Суд в Подмосковье арестовал замглавы администрации Воскресенского района за взятку следователю в размере 300 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета по Московской области.
"В отношении замруководителя администрации Воскресенского муниципального района Московской области и заместителя гендиректора коммерческой организации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса подозреваемые полностью признали свою вину", - сообщили в ГСУ.
Как установило следствие, вечером 29 июня замруководителя администрации Воскресенского района в служебном кабинете следственного отдела по Воскресенску дал взятку следователю в сумме 300 тыс. рублей за прекращение уголовного дела в отношении его сообщника. Чиновник был задержан с поличным после передачи денег.
По данному факту возбуждено уголовное дело о даче взятки должностному лицу группой лиц в крупном размере.