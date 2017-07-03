Спасатели полностью устранили последствия грозы 30 июня в Подмосковье

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Аварийно-спасательные службы полностью восстановили электроснабжение после грозы 30 июня в Подмосковье. Об этом в понедельник сообщило Главное управление МЧС по Московской области.

"По состоянию на 07:00 мск 3 июля все подстанции запитаны, ведутся работы по абонентским заявкам. Работы по распиловке (деревьев) завершены в полном объеме. Дороги федерального и регионального значения работают в штатном режиме, заторов из-за непогоды нет", - говорится в сообщении.

Аэропорты, железнодорожные и автовокзалы начали работать в штатном режиме, отметили в главке.

Из-за непогоды в Московском регионе в субботу сообщалось о задержке 450 авиарейсов и отмене 40. На одном из участков Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) произошел сбой в движении электричек, они ходили с опозданиями.

Гроза с ливнем и порывами ветра до 24м/с накрыла Московскую агломерацию в минувшую пятницу, 30 июня. В Подмосковье из-за шквала было прервано электроснабжение в 13 муниципальных образованиях, было повалено 110 деревьев и сорвана крыша со спорткомплекса в Луховицком районе

В результате ливня в Московской области один человек погиб, четверо пострадали.