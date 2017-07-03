Смертность на дорогах Подмосковья снизилась на 16% с начала 2017 года

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Смертность от ДТП в Подмосковье, по данным Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстата), снизилась на 16% по итогам января-мая 2017 года против того же периода 2017 года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.
"За пять месяца 2017 года в Подмосковье в результате ДТП погибло на 39 человек меньше, чем за аналогичный период 2016 года", - цитируется Забралова в сообщении.
Причину улучшения статистики в аппарате зампреда регионального правительства не пояснили.
Система помощи пострадавшим в ДТП в Московской области организована на базе 44 травматологических центров, в том числе в стационарах вдоль федеральных трасс, отмечается в сообщении. Медпомощь оказывают более 600 бригад скорой и 15 бригад экстренной медпомощи областного территориального центра медицины катастроф.