Смертность на дорогах Подмосковья снизилась на 16% с начала 2017 года

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Смертность от ДТП в Подмосковье, по данным Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстата), снизилась на 16% по итогам января-мая 2017 года против того же периода 2017 года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"За пять месяца 2017 года в Подмосковье в результате ДТП погибло на 39 человек меньше, чем за аналогичный период 2016 года", - цитируется Забралова в сообщении.

Причину улучшения статистики в аппарате зампреда регионального правительства не пояснили.

Система помощи пострадавшим в ДТП в Московской области организована на базе 44 травматологических центров, в том числе в стационарах вдоль федеральных трасс, отмечается в сообщении. Медпомощь оказывают более 600 бригад скорой и 15 бригад экстренной медпомощи областного территориального центра медицины катастроф.