Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 58.97
€ 67.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Смертность на дорогах Подмосковья снизилась на 16% с начала 2017 года

Москва Московская область
3 июля, 14:26 UTC+3

В регионе на базе 44 травматологических центров организована система помощи пострадавшим в ДТП

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Смертность от ДТП в Подмосковье, по данным Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстата), снизилась на 16% по итогам января-мая 2017 года против того же периода 2017 года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"За пять месяца 2017 года в Подмосковье в результате ДТП погибло на 39 человек меньше, чем за аналогичный период 2016 года", - цитируется Забралова в сообщении.

Причину улучшения статистики в аппарате зампреда регионального правительства не пояснили.

Система помощи пострадавшим в ДТП в Московской области организована на базе 44 травматологических центров, в том числе в стационарах вдоль федеральных трасс, отмечается в сообщении. Медпомощь оказывают более 600 бригад скорой и 15 бригад экстренной медпомощи областного территориального центра медицины катастроф.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
"Мой любимый Карден"
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пучков: в июле на территории РФ прогнозируются природные катаклизмы
2
В Кремле назвали конъюнктурным процессом отток капитала из РФ
3
Несчастные случаи и кораблекрушения с жертвами на водоемах России. Досье
4
В Испании задержан россиянин, находившийся в розыске с 2011 года
5
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
6
Си Цзиньпин прибыл в Москву с официальным визитом
7
Гидрометцентр обещает теплое завершение июля в Московском регионе
Темы дня
Загрузка...
Реклама