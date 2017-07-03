Пирамида Голода на Новорижском шоссе в Подмосковье восстановлена

Собрание акционеров вновь утвердило Андрея Мартиросова главой UTairТранспорт 3 июля, 15:15
ЦСКА предложил хоккеисту Григоренко трехлетний контрактСпорт 3 июля, 15:14
Есмантович: ЦСКА был близок к подписанию контракта с защитником "Вашингтона" ОрловымСпорт 3 июля, 15:05
Есмантович: хоккеист Любимов не будет получать в ЦСКА заоблачные деньгиСпорт 3 июля, 15:02
Еврокомиссия одобрила слияние японских контейнерных перевозчиков NYK, MOL и K LineТранспорт 3 июля, 15:01
Русский снова в тренде: язык Пушкина возвращается на КубуМеждународная панорама 3 июля, 15:00
Защитник "Спартака" Таски пропустит Суперкубок России по футболу из-за травмыСпорт 3 июля, 14:59
Агент: возвращение Любимова в ХК ЦСКА связано с желанием сыграть на ОлимпиадеСпорт 3 июля, 14:56
В Югре начались международные соревнования по гребле на обласах в рамках праздника Вит ХонНовости партнеров 3 июля, 14:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Рухнувшая от порыва ветра 29 мая пирамида Голода на Новорижском шоссе в Московской области восстановлена. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Истринского муниципального района.
"По нашим данным, она восстановлена на прежнем месте", - сказал собеседник агентства.
Ранее в соцсетях также появилась фотография, сделанная одним из очевидцев, на которой на месте разрушенной пирамиды стоит новое, но меньших размеров, сооружение.
Пирамида Голода появилась на 38-м километре Новорижского шоссе в 1999 году. Она названа в честь создателя, российского инженера Александра Голода. В 1990 годы на территории СНГ было установлено несколько таких пирамид.
Шквалистый ветер 29 мая в Москве и Подмосковье унес жизни 18 человек. Всего пострадали около 200 человек. Скорость порывов ветра местами достигала 31 м/с, шквал сопровождался ливнем и градом. Сильный ветер опрокидывал опоры линий электропередачи и деревья, срывал кровлю с домов.