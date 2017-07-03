Пирамида Голода на Новорижском шоссе в Подмосковье восстановлена

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Рухнувшая от порыва ветра 29 мая пирамида Голода на Новорижском шоссе в Московской области восстановлена. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Истринского муниципального района.

"По нашим данным, она восстановлена на прежнем месте", - сказал собеседник агентства.

Ранее в соцсетях также появилась фотография, сделанная одним из очевидцев, на которой на месте разрушенной пирамиды стоит новое, но меньших размеров, сооружение.

Пирамида Голода появилась на 38-м километре Новорижского шоссе в 1999 году. Она названа в честь создателя, российского инженера Александра Голода. В 1990 годы на территории СНГ было установлено несколько таких пирамид.

Шквалистый ветер 29 мая в Москве и Подмосковье унес жизни 18 человек. Всего пострадали около 200 человек. Скорость порывов ветра местами достигала 31 м/с, шквал сопровождался ливнем и градом. Сильный ветер опрокидывал опоры линий электропередачи и деревья, срывал кровлю с домов.