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В Подмосковье задержан подозреваемый в вооруженном ограблении ювелирного магазина

Москва Московская область
3 июля, 16:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Уроженцу Ивановской области грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Подмосковные полицейские задержали вооруженного налетчика на ювелирный магазин. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками полиции задержан 43-летний уроженец Ивановской области, подозреваемый в совершении разбойного нападения", - сказала она. Злоумышленники ворвались в помещение ювелирного магазина и, угрожая сотрудникам предметом похожим, на пистолет, похитили украшения на сумму около 1 млн рублей. Налетчики знали о наличии в помещении камер видеонаблюдения, поэтому во время ограбления использовали парики, накладные усы и медицинскую маску.

Один из злоумышленников был установлен и задержан. "При проведении обыска по месту его временного проживания обнаружены и изъяты часть похищенного имущества, металлические заготовки кастетов и ножей", - добавила Татьяна Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ ("Разбой"), санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Подозреваемый арестован. Следователи устанавливают соучастника преступления.

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