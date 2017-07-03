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Власти Подмосковья планируют достроить 15 объектов СУ-155 в 2017 году

Москва Московская область
3 июля, 17:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

В последующие годы жилье в построенных объектах получат свыше 3 тыс. граждан

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Власти Московской области планируют в 2017 году достроить 15 проблемных объектов АО ГК "СУ-155" на территории региона, в которых будет предоставлено жилье 4,5 тыс. пострадавших граждан. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области Максим Фомин в ходе парламентских слушаний по законопроекту о фонде долевого строительства в Госдуме РФ.

"Была и остается проблема с АО ГК "СУ-155". В текущем году планируется ввести еще 15 объектов, в которых будет предоставлено жилье 4561 пострадавшему гражданину. В последующие годы квартиры получат более 3 тыс. граждан", - сказал Фомин.

На текущий момент, по словам зампреда правительства Подмосковья, в регионе достроены 30 объектов АО ГК "СУ-155", 6,6 тыс. пострадавших граждан получили квартиры.

Он добавил, что одним из механизмов работы с проблемными объектами является взаимодействие правительства Московской области с правоохранительными органами.

Так, в 2016 году возбуждено более 20 уголовных дел в отношении руководителей недобросовестных застройщиков и инвесторов проблемных объектов.

В настоящее время, по данным правительства региона, в Московской области остается около 5 тыс. обманутых дольщиков. Власти зарегистрировали 25 проблемных объектов. В области действуют более 166 тыс. договоров долевого участия, резюмировал Фомин.

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