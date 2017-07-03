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Голод собирается построить в Подмосковье пирамиду в два раза выше разрушенной стихией

Москва Московская область
3 июля, 17:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Архитектор отметил, что новая конструкция будет устойчива к погодным аномалиям

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Новая конструкция, вдвое выше предшественницы и более защищенная перед ударами стихии, может появиться со временем на месте пирамиды, разрушенной шквалистым ветром на Новорижском шоссе в Московской области. Об этом сообщил ТАСС автор сооружения, архитектор Александр Голод.

Пирамида Голода на Новорижском шоссе была разрушена шквалистым ветром 29 мая. Как сообщалось ранее, на месте разрушенной 44-метровой конструкции временно установили ее мини-копию высотой 14 метров, она будет доступна для посещения через две недели. По словам Голода, риск разрушения нынешней временной конструкции очень мал, поскольку мелкие конструкции не подвержены погодному воздействию.

"Там давление в десять раз меньше, чем на большую, поэтому они легко это выдерживают. Разрушенная пирамида была 44 метра в высоту, она была у меня самая большая. Остальные - по 11, 22 метра. Им такой ветер допустим", - сказал Голод.

Он отметил, что в настоящее время идет проектирование новой пирамиды. "Строительство новой пирамиды, по нашим оценкам, займет в лучшем случае год-полтора. Я планирую построить конструкцию от 50 до 60 метров в высоту, но если я найду партнеров, то мы уйдем за сотню (метров)", - сказал Голод, добавив, что "это будет уже капитальная пирамида из бетона, армированного композитной арматурой".

Новой бетонной конструкции, по словам архитектора, погодные условия будут также не страшны. "Это будет уже капитальное сооружение, как обычный дом, только в форме пирамиды. Она уже не будет зависима от погодных аномалий. По крайней мере, если не возникнут бури, как на Сатурне или Юпитере, то все будет нормально. В земных условиях никогда не было, чтобы капитальное здание было разрушено ветровой нагрузкой", - отметил он.

Пирамида Голода появилась на 38-м километре Новорижского шоссе в 1999 году. Она названа в честь создателя, российского инженера Александра Голода. В 1990 годы на территории СНГ было установлено несколько таких пирамид. Шквалистый ветер 29 мая в Москве и Подмосковье унес жизни 18 человек. Всего пострадали около 200 человек. Скорость порывов ветра местами достигала 31 м/с, шквал сопровождался ливнем и градом. Сильный ветер опрокидывал опоры линий электропередачи и деревья, срывал кровлю с домов.

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