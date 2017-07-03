Смертность от пожаров в Подмосковье снизилась почти на 12% в 2017 году

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Смертность от пожаров в Подмосковье снизилась на 11,5% по итогам I полугодия 2017 года против того же периода 2016 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.
"Снижать ущерб от техногенных пожаров в Московской области удается благодаря повышению прикрытия населенных пунктов региона всеми видами пожарной охраны, а также усилению профилактической работы на предприятиях и с населением", - пояснили в аппарате зампреда правительства области.
Техногенными пожарами называются те возгорания, которые происходят в домах, нежилых помещениях, на производственных объектах и в транспорте.
Уровень прикрытия всеми видами пожарной охраны в Московской области вырос за 4 года с 2013 года с 77 до 95%, отметили в пресс-службе Пестова. Всего за этот срок было введено в эксплуатацию 72 новых пожарных депо.
"Кроме того, для усиления пожарной защищенности отдаленных населенных пунктов принимаются компенсирующие меры - создаются и укомплектовываются необходимым оборудованием локальные противопожарные посты, принимаются меры для поддержки и развития добровольных пожарных дружин", - сказал Пестов.