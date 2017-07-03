В Подмосковье смертность от отравлений алкоголем почти в два раза выше, чем в РФ в целом

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Летальность острых отравлений алкоголем в Московской области по итогам 2016 года в 1,8 раз выше, чем в России в целом. Об этом говорится в материалах управления Роспотребнадзора по Московской области.

"Количество отравлений спиртосодержащей продукцией с летальным исходом за тот же период (2014-2016 года - примечание ТАСС) увеличилось на 12%. Доля отравлений с летальным исходом составляет в среднем 45-48%", - отмечается в сообщении службы. Всего в 2016 году выявлено 2560 острых отравлений алкоголем в регионе, из них смертью закончились 1154 случая.

В первом квартале 2017 года Роспотребнадзор зарегистрировал 705 острых отравлений продукцией со спиртом в Подмосковье.

По данным Роспотребнадзора за 2016 год, смертью в области заканчиваются около 99% случаев употребления метанола (технического спирта), 47% - этанола и 21% - таких суррогатов, как одеколон, самогон, парфюм, стеклоочиститель или тосол.

Самые высокие показатели острых отравлений спиртосодержащей продукцией за 2014-2016 годы управление стабильно регистрирует в Люберецком и Каширском муниципальных районах и в городских округах Дубна и Лыткарино, отметили в региональном Роспотребнадзоре.