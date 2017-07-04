Власти вернули горячую воду в Клину, где без нее оставались 4,5 тыс. человек

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Власти Московской области вечером в понедельник восстановили подачу горячей воды в подмосковном Клину, где из-за задолженности была отключена частная котельная и без горячего водоснабжения остались около 4,5 тыс. человек в 33 многоквартирных домах. Об этом во вторник сообщил заместитель министра ЖКХ Подмосковья Владимир Мельник.

"Горячее водоснабжение в Клину восстановлено в полном объеме. Горячая вода нормативного качества в квартиры жителей подмосковного Клина поступила еще вчера вечером в районе 20:00 мск", - приводит его слова пресс-служба министерства.

Ранее в понедельник сообщалось, что жители Клина перегородили движение по федеральной трассе М10, чтобы привлечь к своей проблеме внимание властей. Горячей воды в их домах не было с 13 июня.

Позднее в понедельник замглавы министерства ЖКХ пояснил, что задолженность частной котельной составляет несколько миллионов рублей. Она накопилась из-за того, что компания распределяла деньги, собранные с жителей за коммунальные услуги не целевым образом, в частности, погашала на них кредит, сказал Мельник.

Власти также передали документы о приватизации котельной в правоохранительные органы для разбирательства правомерности сделки, отмечали в министерстве. Покупка предприятия прошла при участии бывшего главы района Александра Постригая, сообщили в ведомстве.

Пресс-служба администрации Клина оказалась недоступна для оперативного комментария.