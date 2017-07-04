Власти: для введения 25 долгостроев Подмосковья необходимо привлечь 12 млрд рублей

КРАСНОГОРСК, 4 июля. /ТАСС/. Министерство строительного комплекса Подмосковья оценило стоимость строительства 25 жилых комплексов в регионе, которые официально признаны проблемными, в 12 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник министр строительного комплекса Московской области Сергей Пахомов на заседании правительства региона.

"Сейчас на территории Московской области 25 проблемных объектов, это 5 тыс. обманутых дольщиков. Для того, чтобы построить эти объекты, нам необходимо привлечь еще дополнительно 12 млрд рублей", - сказал Пахомов.

Ранее в 2012 году в Подмосковье было 108 проблемных объектов и более 18 тыс. обманутых дольщиков, напомнил министр.

По данным активистов Московской области, выступавших на митинге 2 июля в Красногорске, в регионе около 52 тыс. обманутых дольщиков.

Всего с начала 2017 года в эксплуатацию в Московской области ввели около 2,5 млн кв. м жилья, сообщил в понедельник заместитель председателя правительства Подмосковья Максим Фомин. В настоящее время в регионе строится около 2,2 тыс. объектов общей площадью 24,6 млн кв. м. Сейчас действуют около 166 тыс. договоров ДДУ.