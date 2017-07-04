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Власти Подмосковья обеспечили до 91,5% населения региона чистой питьевой водой

Москва Московская область
4 июля, 11:39 UTC+3

В 2017 году в регионе планируется построить и модернизировать более 100 водозаборных узлов

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Блок очищения воды на водозаборной станции

Блок очищения воды на водозаборной станции

© Артем Геодакян/ТАСС

ОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области увеличило доступ жителей области к чистой питьевой воде с 83% в 2014 году до 91,5% в середине 2017 года и подключили к централизованным источникам более 800 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"В текущем году запланировано строительство и модернизация рекордного за последние десятилетия количества объектов водоснабжения - более 100 водозаборных узлов. Это увеличит долю населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения, на 1,5% до 93%, что в численном выражении составит более 200 тыс. человек", - приводятся в сообщении слова министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгения Хромушина.

Модернизация водозаборных узлов Подмосковья идет в рамках губернаторской программы "Чистая вода", которая началась в 2014 году. Власти планируют по этому проекту увеличить доступ населения региона к чистой воде так, чтобы в области не осталось ни одного города, где чистой водой обеспечено менее 70% жителей.

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