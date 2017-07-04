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Власти Подмосковья планируют достроить 25 проблемных ЖК до конца 2019 года

Москва Московская область
4 июля, 12:12 UTC+3 КРАСНОГОРСК КРАСНОГОРСК 4, июля /ТАСС

На завершение строительства проблемных ЖК потребуется около 12 млрд рублей

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КРАСНОГОРСК, 4 июля /ТАСС/. Власти Московской области намерены возобновить строительство всех официально признанных на сегодня 25 проблемных жилых комплексов (ЖК) в регионе во второй половине 2017 года и завершить его в течение 2018-2019 годов. Об этом журналистам во вторник сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Сергей Пахомов.

"Нам осталось достроить 25 проблемных объектов - это 5 тыс. человек. Мы планируем, что за второе полугодие 2017 года примем решение о том, кто и как будет достраивать эти объекты, и возобновим строительство. Соответственно, эти объекты будут достроены в 2018-2019 годах", - сказал Пахомов.

Ранее во вторник он сообщил, что на завершение проблемных ЖК потребуется порядка 12 млрд рублей.

В 2012 году в Московской области было 108 проблемных объектов и более 18 тыс. обманутых дольщиков, напомнил министр. По данным участников долевого строительства, вышедших на митинг в Красногорске в воскресенье, 2 июля, в регионе насчитывается порядка 52 тыс. обманутых дольщиков и еще 11 неучтенных проблемных ЖК.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник поручил чиновникам Министерства строительного комплекса региона ежемесячно встречаться с обманутыми дольщиками.

Проблема недобросовестных застройщиков и новые меры помощи участникам долевого строительства в понедельник, 3 июля, обсуждались на слушаниях в Государственной думе. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил о создании постоянной рабочей группы, которая займется решением проблем дольщиков. Председатель Госдумы отметил, что группа будет создана при поддержке всех фракций, к ее работе подключат четыре комитета нижней палаты, основной из которых - по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Принимать участие в работе группы Володин предложил и главе комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву, поскольку "очень много жалоб", по его словам, поступало от граждан "на неисполнение закона и вопросы борьбы с коррупцией", а возглавить рабочую группу - своему заместителю, руководителю фракции "Единая Россия" Владимиру Васильеву.

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