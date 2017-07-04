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Власти Подмосковья планируют разрешить фермерам ставить свои палатки без торгов

Москва Московская область
4 июля, 13:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Пилотный проект уже реализуется в Одинцовском районе, в скором времени он также будет внедрен в Люберецком районе

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Министерство потребительского рынка и услуг Московской области намерено разработать региональную программу, в рамках которой фермеры региона смогут устанавливать по одному мобильному торговому объекту со своей продукцией без торгов. Как сообщили во вторник в пресс-службе министерства, это позволит снизить издержки для крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ).

Пилотный проект сейчас реализуется в Одинцовском районе. "По указанной льготе могут быть размещены только нестационарные торговые объекты, где основным ассортиментом (более 80% от количества наименований) является продукция КФХ, сельскохозяйственная продукция и социально-значимая продукция", - сказали в министерстве, отметив, что такую схему позднее внедрят в Люберецком районе.

По данным властей, сейчас все нестационарные торговые объекты в области размещаются по итогам торгов, место предоставляется тому, кто предложил наивысшую цену. "Опыт "пилотов" в двух муниципалитетах будет основой для разработки уже региональной программы по поддержке нестационарной розничной торговли фермерской продукцией", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что стоимость установки палаток будет рассчитываться по Методике определения платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории каждого отдельного муниципального района. Деньги будут перечисляться в районный бюджет.

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