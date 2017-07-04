В Одинцовском районе Подмосковья дождями подтоплено 25 жилых домов

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Проливные дожди привели к подтоплению 25 жилых домов в поселке Молоденово Одинцовского района Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

"В результате выпадения обильных осадков и поднятия уровня воды в реке Вяземка подтоплены 25 жилых домов и придомовых территорий, где проживают 60 человек, включая пятерых детей", - сказал собеседник агентства.

Отселение жителей не проводилось, но для них подготовлен пункт временного размещения на базе дома культуры. К ликвидации последствий ЧП привлечена аэромобильная группировка Ногинского спасательного центра МЧС.