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В Одинцовском районе Подмосковья дождями подтоплено 25 жилых домов

Москва Московская область
4 июля, 14:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

В домах проживают 60 человек, в том числе пятеро детей

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Проливные дожди привели к подтоплению 25 жилых домов в поселке Молоденово Одинцовского района Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

"В результате выпадения обильных осадков и поднятия уровня воды в реке Вяземка подтоплены 25 жилых домов и придомовых территорий, где проживают 60 человек, включая пятерых детей", - сказал собеседник агентства.

Отселение жителей не проводилось, но для них подготовлен пункт временного размещения на базе дома культуры. К ликвидации последствий ЧП привлечена аэромобильная группировка Ногинского спасательного центра МЧС.

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