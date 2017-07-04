Воробьев предложил главе Реутова принять участие в конкурсе на пост мэра Балашихи

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Действующий глава подмосковного города Реутова Сергей Юров примет участие в конкурсе на пост мэра Балашихинского городского округа после того, как на фоне резонансного закрытия мусорного полигона "Кучино" в отставку ушел предыдущий руководитель муниципального образования Евгений Жирков. Выдвинуть свою кандидатуру Юрову предложил губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Я хотел бы предложить Вам попробовать свои силы в Балашихе и поучаствовать в конкурсе на должность главы городского округа", - сказал Воробьев. "Я, безусловно, готов, готов не подвести вас и жителей Балашихи", - ответил Юров. Губернатор Московской области выразил надежду, что Балашиха может стать более благоустроенной под руководством Юрова.

Жирков подал в отставку 27 июня. Сейчас обязанности мэра временно исполняет первый заместитель главы администрации городского округа Балашиха Лилия Татевосян.

Юров родился в 1983 году, работал в администрации Реутова с 2003 года на разных должностях. Город он возглавил в августе 2014 года.

Мусорный полигон в Балашихе закрыли 23 июня по требованию президента Владимира Путина. Произошло это после того, как местные жители в ходе "Прямой линии" 15 июня пожаловались главе государства на плохие условия жизни рядом со свалкой, куда ежегодно свозилось до 600 тыс. тонн мусора, из них значительная часть - из Москвы.