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Подмосковье лидирует в ЦФО по выдаче земельных участков многодетным семьям

Москва Московская область
4 июля, 16:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

За первый квартал 2017 года в регионе получили участки 603 многодетные семьи

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. "Единая Россия" подвела промежуточные итоги стартовавшего 7 июня в Центральном федеральном округе мониторинга обеспечения многодетных семей земельными участками, лидером стала Московская область. Об этом сообщили в пресс-службе "Единой России" со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольгу Окуневу.

"Московская область - лидер по выдаче земельных участков многодетным семьям. В 2015 году земельные участки получили 4 тыс. 665 семей, в 2016 году - почти 16 тыс. 944 семьи и за первый квартал 2017 года - 603 семьи", - цитирует Окуневу пресс-служба партии.

При этом парламентарий отметила, что в России на сегодняшний день заявление на получение участка подали "340 тыс. семей", "но получили участки всего 10,2 тыс. семей". "139,3 тыс. семей состоят на учете в органах самоуправления как нуждающиеся в улучшении жилищных условий", - сообщила депутат, добавив, что для решения этой проблемы "были выделены и федеральные земли".

Окунева также напомнила о создании партией рабочей группы, которая проводит мониторинг обеспечения многодетных семей земельными участками с подведенной инфраструктурой. "В период региональной недели депутаты Госдумы встретились с многодетными семьями. В настоящий момент по итогам этих встреч собраны предложения, которые мы в перспективе направим на рассмотрение в парламент", - заявила первый зампред думского комитета.

По ее словам, среди основных трудностей, с которыми сталкиваются многодетные семьи, можно выделить длительное ожидание в очереди на получение участков, выделение земли с частично подведенной инфраструктурой или без нее, а также выделение участков в местах, непригодных для строительства дома.

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Персоны
Окунева, Ольга Владимировна
Страны
Россия
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