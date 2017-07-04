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Трое мужчин осуждены за избиение двух сотрудников ППС в Подмосковье

Москва Московская область
4 июля, 18:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Водитель, находившийся за рулем в нетрезвом состоянии, получил три года заключения, двое пассажиров - по два года и восемь месяцев лишения свободы

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Домодедовский суд приговорил троих мужчин за избиение двух сотрудников патрульно-постовой службы. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Домодедовский городской суд Московской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении троих граждан, осужденных по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей")", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В ночь на 21 февраля 2016 года двое полицейских, патрулируя микрорайон Авиационный, заметили автомобиль Hyundai Accent. Увидев правоохранителей, водитель машины, будучи в нетрезвом состоянии, вышел из нее и скрылся в кафе, где находились его приятели. Сотрудники ППС попытались вывести мужчину из заведения для составления административного протокола, но он вместе с приятелями напал и избил полицейских.

Приговором суда водителю назначено три года заключения в колонии общего режима, его приятелям - по два года и восемь месяцев лишения свободы.

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