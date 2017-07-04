Несколько детей отравились просроченными продуктами в подмосковном детском лагере

Чернышенко: проведение в Сочи Олимпиады оставило большое нематериальное наследиеСпорт 4 июля, 18:23
Мутко неизвестно о возможном назначении Широкова спортивным директором РФССпорт 4 июля, 18:17
ДОНСТРОЙ возглавил рейтинг девелоперов небоскребовНовости партнеров 4 июля, 18:16
Глава ВФЛА Шляхтин получил официальное приглашение на конгресс IAAFСпорт 4 июля, 18:06
Кабаева выбрана первым послом чемпионата мира по художественной гимнастике 2017 годаСпорт 4 июля, 18:02
Мэра Реутова назначили и.о. главы БалашихиПолитика 4 июля, 18:00
Мутко ожидает, что на ЧМ-2018 приедет до миллиона туристовСпорт 4 июля, 17:54
Мединский считает, что критики назвали его диссертацию лженаучной, не найдя в ней плагиатаНаука 4 июля, 17:50
Тарпищев: Олимпиада 2014 года стимулировала развитие СочиСпорт 4 июля, 17:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Дети, отдыхавшие в палаточном лагере "Геосфера" в Подмосковье, отравились привезенными с собой испорченными продуктами, сообщает Минобороны РФ.
Ранее ряд СМИ сообщили, что этот лагерь находится на территории парка "Патриот".
"Предварительной причиной случившегося стало употребление в пищу привезенных с собой из дома продуктов с нарушением сроков и условий хранения", - говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, несколько детей обратились с жалобами на недомогание с признаками расстройства пищеварения. Девять детей направлены в ближайшее медицинское учреждение, еще восемь детей вернулись в лагерь после осмотра медиками.
"Состояние детей, оставленных в медучреждении, характеризуется легкой степенью недомогания без признаков инфекции. Дети идут на поправку и в ближайшее время вернутся в летний лагерь отдыха", - говорится в сообщении.
В детском лагере проводятся все необходимые профилактические мероприятия.