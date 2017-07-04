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Несколько детей отравились просроченными продуктами в подмосковном детском лагере

Москва Московская область
4 июля, 18:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Дети уже идут на поправку и скоро вернутся в летний лагерь

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Дети, отдыхавшие в палаточном лагере "Геосфера" в Подмосковье, отравились привезенными с собой испорченными продуктами, сообщает Минобороны РФ.

Ранее ряд СМИ сообщили, что этот лагерь находится на территории парка "Патриот".

"Предварительной причиной случившегося стало употребление в пищу привезенных с собой из дома продуктов с нарушением сроков и условий хранения", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, несколько детей обратились с жалобами на недомогание с признаками расстройства пищеварения. Девять детей направлены в ближайшее медицинское учреждение, еще восемь детей вернулись в лагерь после осмотра медиками.

"Состояние детей, оставленных в медучреждении, характеризуется легкой степенью недомогания без признаков инфекции. Дети идут на поправку и в ближайшее время вернутся в летний лагерь отдыха", - говорится в сообщении.

В детском лагере проводятся все необходимые профилактические мероприятия.

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