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Власти Подмосковья заинтересованы в расширении китайского бизнеса на территории региона

Москва Московская область
5 июля, 12:01 UTC+3 КРАСНОГОРСК КРАСНОГОРСК 5, июля /ТАСС

В прошлом году внешнеторговый оборот Подмосковья с КНР составил $3694,4 млн

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КРАСНОГОРСК, 5 июля /ТАСС/. Власти Московской области заинтересованы в расширении присутствия китайского бизнеса на территории региона, на данный момент в Подмосковье работает порядка 40 китайских компаний. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей встречи с делегацией из провинции Хэйлунцзян КНР.

"На территории Московской области работает порядка 40 китайских компаний, и мы конечно заинтересованы в расширении их присутствия", - сказал Воробьев.

В свою очередь первый секретарь Хэйлунцзянского провинциального комитета КПК Чжан Цинвэя отметил, что на данный момент в инвестициях на территории Подмосковья заинтересованы 12 предприятий провинции. Объем инвестиционных проектов составляет $460 млн.

"Подмосковье является самым привлекательным регионом для привлечения инвестиций. Мы готовы на основе сложившихся добрых отношений между нашими регионами повысить уровень взаимосотрудничества в области торговли, экономики и гуманитарных сферах, а также делового сотрудничества", - сказал он.

Кроме того, стороны подписали меморандум о сотрудничестве Межрегионального совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития в рамках встречи. Губернатор Московской области Андрей Воробьев возглавляет российскую часть совета, в состав которого входят руководители 73 субъектов РФ.

КНР входит в первую пятерку стран - ведущих зарубежных внешнеторговых партнеров Подмосковья. По итогам за 2016 год Китай занимает первое место среди стран-импортеров (ввоз в Московскую область) и третье место по объему экспортируемых Московской областью товаров за пределы России. При этом внешняя торговля с КНР характеризуется для Московской области значительным отрицательным сальдо торгового баланса, отмечается в материалах ко встрече.

Внешнеторговый оборот Московской области с КНР в 2016 году составил $3694,4 млн, рост составил 12,4% по сравнению с 2015 годом.

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