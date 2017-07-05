Китай намерен создать крупный торговый центр в подмосковных Химках

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Власти Московской области обсуждают с Китаем создание крупного ритейл-парка на базе торгового комплекса "Торжок" в Химках. Об этом сообщил в среду заместитель председателя правительства и министр инвестиций и инноваций Подмосковья Денис Буцаев в ходе встречи с китайской делегацией.
"В настоящий момент обсуждается совместно со Сбербанком России проект по запуску крупнейшего ритейл-парка на территории Московской области на базе торгового комплекса "Торжок", - сказал он. Китайская сторона намерена выкупить здание "Торжок", чтобы организовать там торговый центр, пояснили ТАСС в пресс-службе министерства.
КНР входит в первую пятерку стран - ведущих зарубежных внешнеторговых партнеров Подмосковья. Китай занимает первое место среди импортеров и третье место по объему экспортируемых Московской областью товаров за пределы России. При этом внешняя торговля с КНР характеризуется для Подмосковья значительным отрицательным сальдо торгового баланса, отмечается в материалах к встрече.