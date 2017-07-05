Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 59.58
€ 67.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Частные кладбища устранят дефицит мест для захоронений в Подмосковье

Москва Московская область
5 июля, 13:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

По действующему законодательству кладбища могут быть государственными или муниципальными

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Московская областная дума предлагает разработать законопроект, который позволит создавать частные кладбища, чтобы решить вопрос нарастающего дефицита мест для захоронений в Подмосковье. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию Александр Волнушкин.

"Как вариант выхода из ситуации с дефицитом земельных участков для размещения погостов - это проработка закона о частных кладбищах", - сказал он, отметив, что по существующему закону кладбища могут быть либо государственными, либо муниципальными.

Инвесторы займутся поиском, покупкой земли и организацией всех необходимых процедур, продолжил парламентарий. Они создадут конкуренцию в этой сфере на территории Подмосковья, считает Волнушкин. "Сегодня из-за дефицита местных кладбищ фирмы, занимающиеся ритуальными услугами, создают условия, когда на горе людей процветает спекуляция. Подобного быть не должно", - сказал он.

Ранее сообщалось, что всего на территории Московской области - 1615 кладбищ. По словам Волнушкина, они близки к заполнению. Из более 1,6 тыс. существующих в регионе, только около 1 тыс. действуют, еще 84 закрыты и 439 не предоставляют места для новых захоронений.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах
2
Семья отравилась неизвестным веществом в Подмосковье
3
Арабские страны получили ответ Катара на их требования
4
Плакаты в московском метро расскажут о том, как избежать поездок в часы пик
5
Огромный портрет Путина появился на поле в Италии
6
Мемориальная доска Колчаку демонтирована в Санкт-Петербурге
7
Австралийские ученые рассчитали с точностью до 100 км местонахождение Boeing MH370
Темы дня
Реклама