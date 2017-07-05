Частные кладбища устранят дефицит мест для захоронений в Подмосковье

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Московская областная дума предлагает разработать законопроект, который позволит создавать частные кладбища, чтобы решить вопрос нарастающего дефицита мест для захоронений в Подмосковье. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию Александр Волнушкин.

"Как вариант выхода из ситуации с дефицитом земельных участков для размещения погостов - это проработка закона о частных кладбищах", - сказал он, отметив, что по существующему закону кладбища могут быть либо государственными, либо муниципальными.

Инвесторы займутся поиском, покупкой земли и организацией всех необходимых процедур, продолжил парламентарий. Они создадут конкуренцию в этой сфере на территории Подмосковья, считает Волнушкин. "Сегодня из-за дефицита местных кладбищ фирмы, занимающиеся ритуальными услугами, создают условия, когда на горе людей процветает спекуляция. Подобного быть не должно", - сказал он.

Ранее сообщалось, что всего на территории Московской области - 1615 кладбищ. По словам Волнушкина, они близки к заполнению. Из более 1,6 тыс. существующих в регионе, только около 1 тыс. действуют, еще 84 закрыты и 439 не предоставляют места для новых захоронений.