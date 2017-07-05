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Минсельхоз Подмосковья рассматривает возможность компенсаций аграриям после грозы 30 июня

Москва Московская область
5 июля, 18:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Министерство оценивает сумму ущерба и разрабатывает варианты поддержки сельхозпредприятий

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства Московской области рассматривает возможность выделения компенсации сельхозпредприятиям региона, пострадавшим от грозы 30 июня. Об этом ТАСС сообщил министр сельского хозяйства Подмосковья Андрей Разин.

"Мы сейчас аккумулируем информацию, оцениваем реальную сумму ущерба для хозяйств. В течение этой недели мы общую информацию соберем и дальше будем рассматривать варианты целесообразности поддержки", - сказал министр.

Разин напомнил, что сильный ветер сорвал крышу с одной из птицефабрик в области, а в некоторых районах пострадали посевы. "Будем оценивать возможности (компенсации) ущерба. Пока говорить о критической ситуации нет оснований", - резюмировал он.

Гроза, сопровождаемая порывами ветра до 24м/с, разразилась в регионе в 30 июня. В Подмосковье из-за шквала было прервано электроснабжение в 13 муниципальных образованиях, повалено 110 деревьев, сорвана крыша со спорткомплекса в Луховицком районе. В результате разгула стихии в Московской области один человек погиб, четверо пострадали.

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