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Власти: новые сорта подмосковных семян хорошо себя показали при сложной погоде

Москва Московская область
6 июля, 9:16 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 5, июля. /ТАСС

Речь идет о зерновом и семенном картофеле

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КАЗАНЬ, 5 июля. /ТАСС/. Новые сорта семян картофеля и зерновых, выведенные селекционерами Московской области, продемонстрировали хорошие результаты, несмотря на сложные погодные условия этой посевной кампании. Об этом журналистам заявил министр сельского хозяйства Московской области Андрей Разин в рамках агротехнологической выставки "Всероссийский день поля - 2017" в Татарстане.

"В этом году у нас не очень благоприятные погодные условия. Тем не менее, те сорта, представленные здесь, они показывают замечательные результаты", - сказал министр.

Позднее он пояснил ТАСС, что речь идет о зерновом и семенном картофеле. "Выполняя поручение президента, аграрии Московской области используют семена подмосковной селекции, особенно в зерновом хозяйстве. Наши семеноводы работают также над семенным картофелем", - сказал Разин.

Посевная кампания усложнилась в Московской области из- за того, что вплоть до конца мая в регионе были заморозки до -2, а июнь был дождливым. Также в этот период в Московском регионе дважды прошли грозы с ливнями, градом и сильным ветром - 29 мая и 30 июня.

Значение независимости России от импортных семян для продовольственной безопасности страны впервые обсуждалось на уровне правительства РФ в 2014 году. В марте 2016 года вице-премьер РФ Аркадий Дворкович анонсировал новую программу научно-технического обеспечения сельского хозяйства и АПК, где была прописана необходимость создавать новые отечественные семена и развивать технологии для выведения новых пород и новых сортов, чтобы развить потенциал аграрного сектора России.

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