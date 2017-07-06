СК проверит законность застройки прибрежной зоны у канала имени Москвы в Подмосковье

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить законность застройки прибрежной зоны вблизи канала имени Москвы в районе подмосковной деревни Витенёво. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Накануне на одном из федеральных каналов вышел сюжет о том, что экологи и жители подмосковной деревни Витенёво просят вмешаться в ситуацию с незаконной, по их мнению, застройкой прибрежной зоны вблизи канала имени Москвы", - сообщила она.
В сюжете отмечается, что гектары заповедной земли в водоохранной зоне поделили на участки некие коммерсанты, а кое-где новые хозяева уже начали возводить особняки.
Действиям представителей застройщика и должностных лиц, которые согласовывали строительные работы, будет дана всесторонняя правовая оценка, заверила представитель СК.