МОЭСК не согласна с обвинениями в клевете от Moscow Raceway из-за кражи электричества

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Крупнейшая электрораспределительная компания Московского региона МОЭСК (входит в ГК "Россети") не согласна с обвинениями в порочение деловой репутации компании "Автоспорт-Промоушен", которая управляет автодромом Moscow Raceway в Волоколамском районе Подмосковья, сообщили в четверг ТАСС в энергокомпании.

Ранее во вторник в компании "Автоспорт-Промоушен" сообщили о том, что намерены подать иск о клевете к распределительной компании после того, как та опубликовала сообщение, что в деревне Высоково Волоколамского района, где рядом расположена трасса Moscow Raceway, "местный многофункциональный спортивный комплекс допустил незаконное подключение к электроснабжению автодрома".

"Почему они решили, что мы порочим их репутацию без упоминания названия компании или каких-либо ссылок на Moscow Raceway?", - сказала пресс-секретарь компании Елена Путинцева.

Энергосистемами, к которым у МОЭСК возникли претензии, владеет компания "Софт-Стелс", ранее разъяснили ТАСС в "Автоспорт-Промоушен". Сумма ущерба, которую предъявила распределительная компания собственнику энергосистем составила 13 млн рублей и 4 млн кВтч, что сравнимо с месячным потреблением подмосковного города Дмитров. В "Софт-Стелс" с этим решением не согласились и отразили это в акте, сказал представитель компании Артем Любимов. Путинцева подтвердила, что в подписанном документе отражено несогласие собственника энергосистем с претензией.

Сумма ущерба рассчитывается по формуле, это не фактический объем украденной электроэнергии, уточнила пресс- секретарь МОЭСК. "Те 4 млн КВт часов считаются не по их показателям прибора учета, а по сечению кабеля. То есть это максимально возможное количество электроэнергии, к которому подключен данный объект по их кабелю, которое могло пройти и поступить к ним за тот период потребления, который выявили энергетики", - сказала она, добавив, что формула закреплена постановлением правительства РФ, чтобы сделать максимально невыгодным энерговоровство.

Полиция факта хищения не установила и в возбуждении уголовного дела о хищении электричества МОЭСК отказала, ранее сообщила пресс-секретарь Moscow Raceway Евгения Базарова.