Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 59.58
€ 67.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Территориальные избиркомы Подмосковья оборудуют видеокамерами

Москва Московская область
6 июля, 11:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Избирательные участки будут оборудованы КОИБами

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Избирательные участки на дополнительных выборах депутата Московской областной думы по Электростальскому одномандатному округу будут оборудованы видеокамерами, также видеонаблюдение будет вестись в территориальных избиркомах, где данные протоколов вводятся в систему ГАС "Выборы". Об этом сообщила в четверг журналистам председатель Московской областной избирательной комиссии Ирина Коновалова.

"По инициативе правительства Московской области в сентябре этого года на дополнительных выборах видеонаблюдение будет организовано", - сказала она.

Коновалова уточнила, что видеонаблюдение будет вестись как на участках, так и в территориальных избиркомах, задействованных в проведении дополнительных выборов в Мособлдуму. "На дополнительных выборах правительство Московской области дало нам возможность организовать видеонаблюдение в четырех территориальных комиссиях", - пояснила глава избиркома.

Ранее с предложением оборудовать видеокамерами территориальные избиркомы выступила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

КОИБы и QR-коды

Коновалова сообщила также, что на части избирательных участков в Подмосковье будут использованы 711 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов), еще 34 комплекса будут находиться в резерве.

На участках, не оборудованных КОИБами, будет применяться технология изготовления протоколов об итогах голосования с QR-кодом. "На местных выборах мы будем [эту технологию] использовать по нашей инициативе, которую поддержало правительство Московской области. Требуется необходимое техническое обеспечение, и наши участковые избирательные комиссии обеспечены компьютерами и печатающими устройствами, необходимыми для этого", - сказала глава Мособлизбиркома.

В единый день голосования 10 сентября в Московской области пройдет более 80 избирательных кампаний, в том числе довыборы депутата областной думы по одномандатному округу. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп: США будут укреплять сотрудничество в НАТО в ответ на дестабилизирующие действия РФ
2
Полиция проводит следственные действия в московском штабе Навального
3
Аксенов намерен отправить в отставку своего заместителя, трех министров и главу Ялты
4
Меркель констатировала изменение мирового порядка
5
Захарова рассказала о случаях вмешательства США в дела РФ
6
Делегации РФ, ЛНР и ДНР покинули переговоры в Минске из-за позиции Киева
7
В Гамбурге перед саммитом G20 сожгли автосалон Porsche
Темы дня
Реклама