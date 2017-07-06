Территориальные избиркомы Подмосковья оборудуют видеокамерами

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Избирательные участки на дополнительных выборах депутата Московской областной думы по Электростальскому одномандатному округу будут оборудованы видеокамерами, также видеонаблюдение будет вестись в территориальных избиркомах, где данные протоколов вводятся в систему ГАС "Выборы". Об этом сообщила в четверг журналистам председатель Московской областной избирательной комиссии Ирина Коновалова.

"По инициативе правительства Московской области в сентябре этого года на дополнительных выборах видеонаблюдение будет организовано", - сказала она.

Коновалова уточнила, что видеонаблюдение будет вестись как на участках, так и в территориальных избиркомах, задействованных в проведении дополнительных выборов в Мособлдуму. "На дополнительных выборах правительство Московской области дало нам возможность организовать видеонаблюдение в четырех территориальных комиссиях", - пояснила глава избиркома.

Ранее с предложением оборудовать видеокамерами территориальные избиркомы выступила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

КОИБы и QR-коды

Коновалова сообщила также, что на части избирательных участков в Подмосковье будут использованы 711 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов), еще 34 комплекса будут находиться в резерве.

На участках, не оборудованных КОИБами, будет применяться технология изготовления протоколов об итогах голосования с QR-кодом. "На местных выборах мы будем [эту технологию] использовать по нашей инициативе, которую поддержало правительство Московской области. Требуется необходимое техническое обеспечение, и наши участковые избирательные комиссии обеспечены компьютерами и печатающими устройствами, необходимыми для этого", - сказала глава Мособлизбиркома.

В единый день голосования 10 сентября в Московской области пройдет более 80 избирательных кампаний, в том числе довыборы депутата областной думы по одномандатному округу.