Территориальные избиркомы Подмосковья оборудуют видеокамерами

Урожай в Крыму защитят "Антиградом"В стране 6 июля, 13:01
Аграрные районы Тувы пострадали от нашествия саранчи, вызванного жаройСибирь 6 июля, 12:51
Шарапова примет участие в турнире WTA в Тяньцзине в октябре 2017 годаСпорт 6 июля, 12:49
"СКА-Хабаровск" решил не подписывать контракт с футболистом СоломатинымСпорт 6 июля, 12:46
Спорткомплекс в честь чемпионки ОИ Воробьевой откроется в Иркутской области в сентябреСпорт 6 июля, 12:41
Копьеметательница Ребрик получила шенгенскую визу и выступит 11 июля на турнире в ЛюцернеСпорт 6 июля, 12:26
Трамп считает, что Россия вмешивалась в выборы в США, но это могла сделать и другая странаМеждународная панорама 6 июля, 12:24
СМИ: ARD отстранил эксперта от Кубка конфедераций за отказ обсуждать проблему допинга в РФСпорт 6 июля, 12:17
Линдси Лохан заступилась за ТрампаКультура 6 июля, 12:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Избирательные участки на дополнительных выборах депутата Московской областной думы по Электростальскому одномандатному округу будут оборудованы видеокамерами, также видеонаблюдение будет вестись в территориальных избиркомах, где данные протоколов вводятся в систему ГАС "Выборы". Об этом сообщила в четверг журналистам председатель Московской областной избирательной комиссии Ирина Коновалова.
"По инициативе правительства Московской области в сентябре этого года на дополнительных выборах видеонаблюдение будет организовано", - сказала она.
Коновалова уточнила, что видеонаблюдение будет вестись как на участках, так и в территориальных избиркомах, задействованных в проведении дополнительных выборов в Мособлдуму. "На дополнительных выборах правительство Московской области дало нам возможность организовать видеонаблюдение в четырех территориальных комиссиях", - пояснила глава избиркома.
Ранее с предложением оборудовать видеокамерами территориальные избиркомы выступила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Коновалова сообщила также, что на части избирательных участков в Подмосковье будут использованы 711 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов), еще 34 комплекса будут находиться в резерве.
На участках, не оборудованных КОИБами, будет применяться технология изготовления протоколов об итогах голосования с QR-кодом. "На местных выборах мы будем [эту технологию] использовать по нашей инициативе, которую поддержало правительство Московской области. Требуется необходимое техническое обеспечение, и наши участковые избирательные комиссии обеспечены компьютерами и печатающими устройствами, необходимыми для этого", - сказала глава Мособлизбиркома.
В единый день голосования 10 сентября в Московской области пройдет более 80 избирательных кампаний, в том числе довыборы депутата областной думы по одномандатному округу.