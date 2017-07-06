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ОНФ попросит прокуратуру проверить законность выделения леса под застройку в Подмосковье

Москва Московская область
6 июля, 12:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Ранее жители дачного поселка "Маяк" в районе поселения Захаровское обратились в ОНФ по факту незаконного выделения лесных участков в Одинцовском районе под застройку

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) намерены обратиться в Генпрокуратуру, Следственный комитет и ФСБ РФ с просьбой проверить информацию о выделении под застройку участка леса площадью около 2 гектаров в Одинцовском районе Московской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОНФ, поступившем в четверг в ТАСС.

"Эксперты Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса направят обращения в Росимущество, Следственный комитет РФ, ФСБ и Генпрокуратуру РФ по факту незаконного выделения лесных участков в Одинцовском районе под застройку", - говорится в сообщении.

В ОНФ уточнили, что ранее в Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса обратились жители дачного поселка "Маяк", расположенного в районе поселения Захаровское Одинцовского района. "Жители обнаружили на публичной кадастровой карте, что территория леса размером в 2 гектара, вплотную примыкающая к их поселку, разбита на дачные участки, которые в ближайшее время должны будут переданы в частные руки и подвергнуты вырубке с последующей застройкой. Запросы в администрацию Одинцовского района и в правительство Московской области подтвердили эти опасения", - отмечается в сообщении.

"Мы рассчитываем на оперативную реакцию контрольно-надзорных органов на наше обращение и твердо убеждены, что лес в поселении Захаровское должен остаться нетронутым", - приводит пресс-служба движения слова координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы Владимира Гутенева.

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