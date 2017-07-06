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Мособлизбирком закупит 1 тыс. КОИБов к выборам президента

Москва Московская область
6 июля, 12:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Денежные средства на закупку КОИБов будут переведены на счет областного избиркома в июле

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Московская областная избирательная комиссия к осени планирует закупить 1 тысячу комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов), которые будут использоваться на президентских выборах в марте 2018 года. Об этом сообщила в четверг журналистам председатель Московской областной избирательной комиссии Ирина Коновалова.

По ее словам, правительство Московской области приняло поправки в бюджет, и в июле средства на закупку КОИБов поступят на счет областного избиркома.

"По нашим подсчетам, в конце октября - начале ноября 1 тысяча КОИБов поступит в распоряжение Московской области, мы начнем их тестировать, обучать на них работать <...> Мы уверены в том, что КОИБы в Московской области будут к выборам президента", - сказала Коновалова.

Ранее в ЦИК РФ сообщали, что власти Москвы и Московской области изъявили готовность купить КОИБы за счет средств региональных бюджетов. В настоящее время в распоряжении ЦИК есть 5,8 тыс. КОИБов. К декабрю комиссия должна получить 2 тыс. комплексов нового поколения в рамках проведенного тендера, также в июле планируется объявить второй конкурс на изготовление 3 тыс. КОИБов. Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее сообщила, что Центризбирком намерен "удвоить, а может быть, и утроить количество КОИБов к президентской кампании".

Выборы президента РФ пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания официально стартует в декабре этого года.

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