Мособлизбирком уверен в честной работе избиркомов Королева и Мытищ

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Председатель Московской областной избирательной комиссии Ирина Коновалова считает, что никаких сомнений в честности работы территориальных избиркомов Королева и Мытищ, к которым были претензии у наблюдателей, на будущих выборах возникнуть не может. Об этом она заявила в четверг журналистам.

После выборов в Госдуму в единый день голосования 18 сентября 2016 года наблюдатели из Королева пожаловались на незаконное удаление с участков. О возможных массовых нарушениях в Мытищах написала "Новая газета". По данным издания, речь могла идти об искажении результатов голосования почти на 70 участках. Мособлизбирком начал по этому поводу проверку и обратился за помощью в прокуратуру, а глава территориальной комиссии Мытищ был отправлен в отставку.

По словам Коноваловой, "подтверждений массовых нарушений [на выборах в Мытищах] не выявлено", согласно информации от правоохранительных органов. А в Королеве мировые суды не признали неправомерным удаление наблюдателей с участков и оштрафовали самих наблюдателей за создание помех работе избиркомов.

При этом, отметила Коновалова, Мособлизбирком указал участковым комиссиям Королева на возможность мирного решения конфликта с наблюдателями, последовали некоторые кадровые перестановки как в участковых комиссиях, так и в территориальном избиркоме.

"В дальнейшем оснований для сомнений в честности и открытости работы территориальных избирательных комиссий как Королева, так и Мытищ не возникнет на будущих выборах", - подчеркнула Коновалова.

В единый день голосования 10 сентября в Московской области пройдет более 80 избирательных кампаний, в том числе довыборы депутата областной думы по одномандатному округу.