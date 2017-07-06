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Прокуратура Подмосковья добилась наказания мужчины за оскорбление сотрудницы поликлиники

Москва Московская область
6 июля, 13:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Мужчина обязан выплатить штраф в размере 2 тысячи рублей

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Прокуратура подмосковного Лыткарина добилась привлечения к ответственности мужчины за оскорбление сотрудницы поликлиники.

Как сообщили ТАСС в прокуратуре Московской области, в местную поликлинику пришла девушка и обратилась к сотруднице, направлявшей пациентов к специалистам и вписывавшей их на время приема. Несмотря на то, что здание поликлиники, где находилась регистратура, было на ремонте, сотрудница разъяснила женщине, как попасть к врачу. Недовольная временем ожидания врача женщина пожаловалась ожидавшему ее на улице мужу. Мужчина зашел в регистратуру, плюнул в лице сотруднице и оскорбил грубой нецензурной бранью.

"По результатам проверки прокуратура города Лыткарино возбудила в отношении гражданина административное дело по ч. 1 ст. 5.61. КоАП РФ ("Оскорбление"). Мировой судья привлек правонарушителя к административной ответственности в виде штрафа в 2 тысячи рублей", - отметили в прокуратуре.

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