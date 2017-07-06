Мособлдума оставила стоимость аренды областных земель в 2018 году на прежнем уровне

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Московская областная дума поддержала законопроект о сохранении в 2018 году стоимости аренды за земельные участки, находящиеся в собственности Подмосковья, на уровне этого года. Соответствующий законопроект "Об установлении базового размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области или государственная собственность на которые не разграничена на территории Московской области" депутаты поддержали в третьем чтении, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе региональной думы.

"Мы оставляем ставку на уровне 2017 года и не повышаем в 2018 году", - цитирует пресс-служба министра имущественных отношений Московской области Андрея Аверкиева.

В облдуме отметили, что повышение арендной ставки может принести дополнительные доходы для бюджета, но это и дополнительная нагрузка на арендаторов. "К тому же не столь выгодные условия аренды могут отпугнуть потенциальных инвесторов", - уточнили в пресс-службе.