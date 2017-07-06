СК проверит чиновников, выделивших землю под дома в заповедной зоне у канала им. Москвы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Следователи СК проверят действия чиновников при отчуждении земельных участков в заповедной зоне у канала им. Москвы, отданных под застройку коттеджами.

"Следователями СК будут проверены факты предоставления в собственность и застройки земель водоохранной санитарной зоны, дана всесторонняя правовая оценка действиям представителей застройщиков и должностных лиц, которые согласовывали строительные работы, а также вопросам, связанным с отчуждением указанных земель", - сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК РФ по Московской области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение руководителю ГСУ СК по Московской области провести проверку по факту застройки прибрежной зоны вблизи канала имени Москвы в районе деревни Витенёво.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, основанием для проверки стал сюжет на одном из федеральных каналов о том, что экологи и жители подмосковной деревни Витенёво просят вмешаться в ситуацию с незаконной, по их мнению, застройкой прибрежной зоны. В телесюжете отмечалось, что гектары заповедной земли в водоохранной зоне поделили на участки некие коммерсанты, а новые хозяева уже начали возводить особняки.