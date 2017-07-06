Мособлдума планирует приватизировать индустриальный парк "Шерризон" и ЦППК до 2019 года

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы внесли "Центральную пригородную пассажирскую компанию" (ЦППК) и "Компанию развития Свободной экономической зоны "Солнечногорск - Шереметьево" (индустриальный парк "Шерризон" в Солнечногорском районе) в прогнозный план приватизации объектов областной собственности на 2017-2019 годы. Соответствующие поправки они приняли в закон "О прогнозном плане приватизации имущества, находящегося в собственности Московской области, на 2017-2019 годы", сообщили ТАСС в пресс-службе парламента области.
"Предлагается дополнить [список] двумя объектами - открытое акционерное общество "Компания развития Свободной экономической зоны "Солнечногорск - Шереметьево" и открытое акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания", - сказал в ходе выступления министр имущественных отношений региона Андрей Аверкиев, его слова процитировала пресс-служба.
Начальную стоимость акций для аукциона определит независимый оценщик, отметили в думе.