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Мособлдума ввела институт сельских старост в Подмосковье

Москва Московская область
6 июля, 15:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Сельский староста будет представлять интересы сельского населенного пункта при взаимодействии с органами государственной власти и органами местного самоуправления

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы приняли закон "О сельских старостах в Московской области", который вводит институт сельских старост, а также определяет порядок избрания и сферу их компетенции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы региональной думы.

"Настоящим законом законодательно введен институт сельских старост. Полномочия по определению основного порядка их деятельности, а также возможности стимулировать их работу переданы муниципальным образованиям", - сказал заместитель председателя правительства Московской области - руководитель главного управления территориальной политики Московской области Александр Костомаров, которого цитирует пресс-служба облдумы.

Сельский староста не будет замещать должность муниципальной или государственной службы, согласно новому закону. Он будет представлять интересы жителей сельского населенного пункта при взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления, гражданами и организациями и может работать на оплачиваемой или неоплачиваемой основе.

"Через сельских старост обмен мнениями, выражение интересов и решение вопросов жизнеобеспечения сельских населенных пунктов будет быстрее", - резюмировал Костомаров.

На сегодняшний день, по данным региональной думы, практика работы сельских старост уже сложилась в городских округах Домодедово, Мытищи, Подольск, Ступино, Чехов, Рузском городском округе.

Власти Московской области ввели институт сельских старост для обеспечения большей доступности власти для жителей.

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