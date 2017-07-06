Мособлдума ввела институт сельских старост в Подмосковье

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы приняли закон "О сельских старостах в Московской области", который вводит институт сельских старост, а также определяет порядок избрания и сферу их компетенции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы региональной думы.
"Настоящим законом законодательно введен институт сельских старост. Полномочия по определению основного порядка их деятельности, а также возможности стимулировать их работу переданы муниципальным образованиям", - сказал заместитель председателя правительства Московской области - руководитель главного управления территориальной политики Московской области Александр Костомаров, которого цитирует пресс-служба облдумы.
Сельский староста не будет замещать должность муниципальной или государственной службы, согласно новому закону. Он будет представлять интересы жителей сельского населенного пункта при взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления, гражданами и организациями и может работать на оплачиваемой или неоплачиваемой основе.
"Через сельских старост обмен мнениями, выражение интересов и решение вопросов жизнеобеспечения сельских населенных пунктов будет быстрее", - резюмировал Костомаров.
На сегодняшний день, по данным региональной думы, практика работы сельских старост уже сложилась в городских округах Домодедово, Мытищи, Подольск, Ступино, Чехов, Рузском городском округе.
Власти Московской области ввели институт сельских старост для обеспечения большей доступности власти для жителей.