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СК: число преступлений против детей в Подмосковье удалось сократить

Москва Московская область
6 июля, 16:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

В СК отметили, что юридическое закрепление отношений с уполномоченным по правам ребенка сделает более эффективной работу по защите материнства, семьи и отцовства

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Количество преступлений против детей в Подмосковье снизилось благодаря работе правоохранителей. Об этом заявил руководитель Главного следственного управления СК по Московской области Андрей Марков во время подписания соглашения о взаимодействии с детским омбудсменом по Московской области Ксенией Мишоновой.

"Раскрытие и расследование преступлений в отношении детей - одно из важнейших направлений работы Следственного комитета. Правоохранительным органам Московской области удалось добиться снижения преступлений указанной категории", - заявил Марков.

По его словам, Следственный комитет РФ всегда уделяет пристальное внимание вопросам защиты прав самых маленьких и беззащитных граждан, защите материнства, детства, семьи, отцовства. Снижения количества таких преступлений помогает добиться только системная работа. "Юридическое закрепление отношений с уполномоченным по правам ребенка должно стать важным этапом такой системной работы и сделать ее более эффективной", - добавил Марков.

Стороны подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов детей, предупреждения, выявления и устранения их нарушений. В рамках соглашения стороны будут обмениваться информацией о выявленных нарушениях прав и совместно изучать их причины.

Ксения Мишонова подчеркнула, что и ранее стороны конструктивно взаимодействовали в рабочем порядке. По ее словам, заключенное соглашение значительно повысит уровень сотрудничества по защите прав и интересов детей в Московской области.

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Марков, Андрей Павлович
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