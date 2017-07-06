СК: число преступлений против детей в Подмосковье удалось сократить

Суд Швейцарии отклонил апелляцию Платини на его дисквалификациюСпорт 6 июля, 17:26
Турнир в Беллинцоне станет последним стартом Клишиной перед чемпионатом мираСпорт 6 июля, 17:16
УЕФА предоставит юридическую помощь и адвоката уличенным в применении допинга футболистамСпорт 6 июля, 17:13
Рябинский: Международная боксерская федерация сняла все обвинения с ПоветкинаСпорт 6 июля, 17:11
Утвержден состав сборной России по фехтованию на чемпионат мираСпорт 6 июля, 17:05
Внедрение без отторжений: как в Пензе создают медицину будущегоНаука 6 июля, 17:05
Путин обсудил развитие шахмат в России с КарякинымСпорт 6 июля, 17:03
Исполком МОК утвердил программу Олимпийских игр 2020 годаСпорт 6 июля, 16:59
В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в июнеЭкономика и бизнес 6 июля, 16:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Количество преступлений против детей в Подмосковье снизилось благодаря работе правоохранителей. Об этом заявил руководитель Главного следственного управления СК по Московской области Андрей Марков во время подписания соглашения о взаимодействии с детским омбудсменом по Московской области Ксенией Мишоновой.
"Раскрытие и расследование преступлений в отношении детей - одно из важнейших направлений работы Следственного комитета. Правоохранительным органам Московской области удалось добиться снижения преступлений указанной категории", - заявил Марков.
По его словам, Следственный комитет РФ всегда уделяет пристальное внимание вопросам защиты прав самых маленьких и беззащитных граждан, защите материнства, детства, семьи, отцовства. Снижения количества таких преступлений помогает добиться только системная работа. "Юридическое закрепление отношений с уполномоченным по правам ребенка должно стать важным этапом такой системной работы и сделать ее более эффективной", - добавил Марков.
Стороны подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов детей, предупреждения, выявления и устранения их нарушений. В рамках соглашения стороны будут обмениваться информацией о выявленных нарушениях прав и совместно изучать их причины.
Ксения Мишонова подчеркнула, что и ранее стороны конструктивно взаимодействовали в рабочем порядке. По ее словам, заключенное соглашение значительно повысит уровень сотрудничества по защите прав и интересов детей в Московской области.