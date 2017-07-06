Двое детей и взрослый пострадали в результате столкновения трех автомобилей в Подмосковье

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Грузовик, легковой автомобиль и "Газель" столкнулись в Орехово-Зуевском районе Подмосковья, в результате аварии пострадали три человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Московской области.
"На 11-м км трассы А-108 Горьковско-Егорьевского направление столкнулись три автомобиля: LADA Granta, Scania и "Газель". В результате происшествия пострадали три человека, в том числе двое несовершеннолетних", - сказал собеседник агентства, отметив, что состояние пострадавших уточняется.
По данному факту проводится проверка. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.