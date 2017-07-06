Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 60.24
€ 68.38
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Подмосковье заложило в бюджет стоимость рекультивации полигона ТБО "Кучино"

Москва Московская область
6 июля, 18:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

Власти региона выделили на рекультивацию объекта 3,9 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы приняли поправки в бюджет региона на 2018-2019 годы, согласно которым на рекультивацию мусорного полигона "Кучино" будет выделено 3,9 млрд рублей. Как сообщил в четверг журналистам председатель облдумы Игорь Брынцалов, эта сумма соответствует полной расчетной стоимости рекультивации свалки.

"Заложено 1,9 млрд рублей на 2018 год и 1,9 млрд рублей на 2019 год по проведению работ по рекультивации", - сказал Брынцалов.

Смотрите также

Сколько "Кучино" в России: что происходит с мусорными полигонами в регионах

Министерство экологии и природопользования Подмосковья 23 июня предварительно оценило стоимость реабилитации свалки до 4 млрд рублей. По словам министра экологии региона Александра Когана, точная сумма будет известна после разработки проектно-сметной документации, которая должна быть готова к декабрю 2017 года-январю 2018 года.

Позднее, 26 июня, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что федеральный бюджет возьмет на себя до 70% стоимости работ. Однако вице-премьер РФ Александр Хлопонин, выступая на заседании в правительстве РФ, назвал расчетную сумму в 4-5 млрд рублей "колоссальной" и поручил определить объемы и источники финансирования проекта.

28 июня Минэкологии области попросило власти Москвы софинансировать рекультивацию мусорного полигона Кучино, поскольку он был сформирован до 80% за счет коммунальных отходов столицы. Как сообщили ТАСС 29 июня в пресс-службе администрации Москвы, мэрия не увидела оснований для выделения средств из городского бюджета на реабилитацию свалки.

Полигон "Кучино"

Мусорный полигон в Балашихе закрыли 23 июня после требования президента РФ Владимира Путина. Местные жители в ходе "Прямой линии" 15 июня пожаловались главе государства на плохие условия жизни рядом со свалкой, куда ежегодно свозилось до 600 тыс. тонн мусора, из них значительная часть - из Москвы. На фоне закрытия полигона ранее ушел в отставку глава Балашихи Евгений Жирков.

В четверг, 29 июня, началась консервация полигона перед предстоящей рекультивацией. Управлять свалкой на этот период будет компания "Биорем". В рамках работ на полигон будет завезено минимум 400 тыс. кубометров чистых грунтов до 1 октября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Закрытие свалки в Балашихе
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Взгляд в прошлое и будущее: фотовыставка информагентств ТАСС и Синьхуа
Спецпроект “Золотое кольцо”. Ярославль
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Фото
14
Последствия шквального ветра в Москве и области
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меркель отказалась быть посредником между Путиным и Трампом на встрече в Гамбурге
2
В Центробанке назвали шоком уровень инфляции в России в июне
3
Путин освободил от должности восемь генералов МВД, МЧС и ФСИН
4
Полиция задержала женщину, сбившую "пьяного" мальчика в Балашихе
5
Песков: о тестировании нового российского лимузина для президента говорить рано
6
Отец погибшего в ДТП в Балашихе мальчика признан потерпевшим по делу о халатности
7
Трамп: США будут укреплять сотрудничество в НАТО в ответ на дестабилизирующие действия РФ
Темы дня
Реклама