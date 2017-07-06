Подмосковье заложило в бюджет стоимость рекультивации полигона ТБО "Кучино"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы приняли поправки в бюджет региона на 2018-2019 годы, согласно которым на рекультивацию мусорного полигона "Кучино" будет выделено 3,9 млрд рублей. Как сообщил в четверг журналистам председатель облдумы Игорь Брынцалов, эта сумма соответствует полной расчетной стоимости рекультивации свалки.

"Заложено 1,9 млрд рублей на 2018 год и 1,9 млрд рублей на 2019 год по проведению работ по рекультивации", - сказал Брынцалов.

Министерство экологии и природопользования Подмосковья 23 июня предварительно оценило стоимость реабилитации свалки до 4 млрд рублей. По словам министра экологии региона Александра Когана, точная сумма будет известна после разработки проектно-сметной документации, которая должна быть готова к декабрю 2017 года-январю 2018 года.

Позднее, 26 июня, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что федеральный бюджет возьмет на себя до 70% стоимости работ. Однако вице-премьер РФ Александр Хлопонин, выступая на заседании в правительстве РФ, назвал расчетную сумму в 4-5 млрд рублей "колоссальной" и поручил определить объемы и источники финансирования проекта.

28 июня Минэкологии области попросило власти Москвы софинансировать рекультивацию мусорного полигона Кучино, поскольку он был сформирован до 80% за счет коммунальных отходов столицы. Как сообщили ТАСС 29 июня в пресс-службе администрации Москвы, мэрия не увидела оснований для выделения средств из городского бюджета на реабилитацию свалки.

Полигон "Кучино"

Мусорный полигон в Балашихе закрыли 23 июня после требования президента РФ Владимира Путина. Местные жители в ходе "Прямой линии" 15 июня пожаловались главе государства на плохие условия жизни рядом со свалкой, куда ежегодно свозилось до 600 тыс. тонн мусора, из них значительная часть - из Москвы. На фоне закрытия полигона ранее ушел в отставку глава Балашихи Евгений Жирков.

В четверг, 29 июня, началась консервация полигона перед предстоящей рекультивацией. Управлять свалкой на этот период будет компания "Биорем". В рамках работ на полигон будет завезено минимум 400 тыс. кубометров чистых грунтов до 1 октября.