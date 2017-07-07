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Дума: решение проблем обманутых дольщиков Подмосковья требует дополнительно 35 млрд руб.

Москва Московская область
7 июля, 12:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июля. /ТАСС

За последние пять лет на решение проблемы обманутых дольщиков уже было выделено 54 млрд рублей

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МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Московская областная дума намерена в осеннюю сессию принять изменение в региональное законодательство по обманутым дольщикам, согласно которому, на решение их проблем понадобится выделить из бюджетных средств, предварительно, еще 35 млрд. рублей. Об этом сообщил журналистам спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

С 2012 года на решение обманутых дольщиков правительство Подмосковья выделило уже 54 млрд рублей.

"Перед нами стоит задача реализовать программу до того момента, пока не будет расселен последний дольщик. На эти цели, предварительно, необходимо изыскать еще 35 миллиардов бюджетных средств. И не допустить появления новых проблемных объектов", - сказал Брынцалов. Ранее глава Минстроя Подмосковья Сергей Пахомов сообщал, что всего на решение проблемы обманутых дольщиков в Московской области необходимо около 12 миллиардов рублей внебюджетных средств.

По словам спикера Мособлдумы, по итогам парламентских слушаний на тему "Формирование эффективных законодательных механизмов защиты прав и законных интересов участников долевого строительства на территории Московской области" будет принят проект резолюции с предложениями изменения федерального и регионального законодательств.

"Одно из основных направлений - это предоставление земли для компаний, которые будут завершать строительство на проблемных объектах без конкурса. Я думаю, что за летний период отработаем наши возможности и как это реализовать с точки зрения закона", - сказал он.

По словам Брынцалова, в думе состоялось предварительное обсуждение заложенных в законодательстве механизмов. "Я думаю, в рамках закона, одного - по обманутым дольщикам, другого - на том основании, на котором можно предоставлять эти льготные участки, сделаем предложения и будем принимать уже в осеннюю сессию ", - сказал он.

Обманутые дольщики в Подмосковье

В 2012 году в Подмосковье было 108 проблемных объектов и более 18 тыс. обманутых дольщиков. На данный момент, по официальным данным, в регионе насчитывается около 5 тысяч обманутых дольщиков и 25 проблемных объектов. По данным активистов Московской области, выступавших на митинге 2 июля в Красногорске, в регионе около 52 тыс. обманутых дольщиков.

По словам зампреда областного правительства Максима Фомина, всего с начала 2017 года в эксплуатацию в Подмосковье ввели около 2,5 млн кв. м жилья, сообщил в понедельник заместитель председателя правительства Подмосковья Максим Фомин. В настоящее время в регионе строится около 2,2 тыс. объектов общей площадью 24,6 млн кв. м. Сейчас действуют около 166 тыс. договоров ДДУ.

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